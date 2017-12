Celso Roth não sabe quem escalará O técnico do Botafogo, Celso Roth, não sabe como escalar o Botafogo para a partida contra o Fortaleza, domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o time decidirá sua participação na Copa Sul-Americana. O principal problema do treinador são contusões e suspensões de jogadores. O zagueiro Scheidt terá que cumprir suspensão por ter sido expulso contra o Santos, no domingo, a exemplo do lateral-direito Rui, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O substituto de Rui, Rogério Souza, está contundido, assim como o lateral-esquerdo Bill, que poderia ser improvisado no setor direito. Para o médico do Botafogo, Carlos Veiga, tanto Rogério Souza quanto Bill não deverão ter condições de atuar. O profissional revelou o seu pessimismo e avisou que não faz "milagres". "Acho que não é possível recuperar o Bill e o Rogério Souza. Mas, vamos ver se conseguimos", afirmou Veiga. "O médico não faz milagres. E a chance de eles jogarem é muito pequena. E o Botafogo não vai correr o risco de colocar em campo um atleta sem estar 100% fisicamente." A única boa notícia para os torcedores alvinegros é o retorno do volante Jonílson. O jogador cumpriu suspensão automática contra o Santos e, agora, retornará ao meio-de-campo. No confronto contra o Fortaleza, o Botafogo precisa da vitória para se classificar, independentemente de outros resultados, para a Copa Sul-Americana, O time carioca está na 10.ª colocação da tabela de classificação, com 56 pontos.