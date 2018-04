Celso Roth pede para Atlético-MG 'não perder o rumo'

"O mais importante é que a equipe se equilibrou e espero que a gente mantenha esse equilíbrio em todos os jogos. Não podemos perder o nosso rumo, isso é muito importante. Temos que manter essa mesma determinação, essa mesma humildade no trabalho, fazer a semana bem feita para que, no final de semana, a gente possa ter o resultado que teve no fim de semana passado", comentou o treinador, referindo-se ao jogo em que o Atlético-MG bateu o Santos por 3 a 1, no último domingo, no Mineirão.

Celso Roth também destacou o amadurecimento da equipe em relação ao início da competição, quando vinha oscilando resultados bons e ruins. "Certamente, cada jogo tem uma história diferente. Teremos dificuldades, mas o time é outro time, o amadurecimento é outro. O time do Atlético está se encaminhando, em um momento que me parece importante na competição, para um amadurecimento que eu falava para vocês (jornalistas). Já demonstrou isso em um jogo difícil, complicado. Vamos esperar que tenha esse equilíbrio até o final", reforçou o treinador.

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado, contra o Barueri, em mais um duelo no Mineirão, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um novo triunfo em casa poderá colocar a equipe na zona dos quatro primeiros colocados da tabela.