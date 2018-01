Celso Roth prioriza tática de jogo O Palmeiras enfrenta a Portuguesa Santista neste sábado às 16 horas, em Santos, com o técnico Celso Roth tentando provar mais uma vez que, no momento, o esquema de jogo é mais importante do que qualquer jogador. O time atuará com três volantes, como na partida contra o Sport Boys. Roth alertou: mesmo sem Alex, suspenso, a ordem é ganhar três pontos. "O Palmeiras não pode ficar restrito a um jogador. Nós nunca lamentamos quem está fora. Temos de ter confiança em quem está aqui." Lopes está confirmado na posição. Alex não é o único desfalque. O zagueiro Leonardo, suspenso, e o volante Fernando, machucado, também não jogam Paulo Turra e Magrão. Mesmo com tantos desfalques, o esquema continua o mesmo. E os jogadores, apesar do cuidado para não entrarem em atrito com treinador, seguem insatisfeitos com o excesso de preocupações defensivas. O atacante Basílio gostaria de jogar mais adiantado, esperando ser lançado para tentar o gol. No esquema de Roth, tem de recuar para ajudar o meio-de-campo. "Às vezes tenho de desempenhar outra função, mas não posso escolher. Eu quero jogar." Tuta mais uma vez ficará no banco de reservas. "Não sei explicar minha situação", afirmou, nesta sexta-feira. "Num dia sou titular, no outro sou reserva. Pelo jeito, vou ficar no banco de novo". Acertou. Celso Roth confirmou que o ataque será formado por Basílio e Fábio Júnior. O técnico palmeirense sabe que a Portuguesa Santista, além de não ter perdido nenhum dos sete jogos que disputou em casa no Paulista, ainda tenta a classificação. Com 20 pontos ganhos, o time de Muricy Ramalho pode chegar a 29. Mesmo assim, Roth procura demonstrar confiança. "Com todo o respeito ao retrospecto da Portuguesa, vamos buscar a vitória. Meu pensamento é conseguir os nove pontos que ainda temos a disputar no campeonato." Com 15 pontos e classificado em 11.º lugar, o Palmeiras pode chegar a 24. Suas chances de se classificar são praticamente nulas. A prioridade é fugir do rebaixamento.