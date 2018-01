Celso Roth se irrita com a Federação O técnico Celso Roth ficou irritado ao saber que o jogo do Palmeiras contra o União São João foi mantido para domingo pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O treinador esperava que a partida fosse antecipada para sábado, já que o time apenas cumprirá tabela no campeonato e terá uma partida decisiva quarta-feira contra o Cerro Porteño, no Parque Antártica, pela Taça Libertadores. "O jogo foi mantido? Eles fazem tudo ao contrário", deixou escapar Roth, hoje pela manhã, na Academia de Futebol. A confiança na antecipação do jogo era tamanha que o treinador até marcou treino para a manhã de hoje. A programação original previa apresentação dos atletas apenas para o período da tarde. A idéia de Roth era liberar os jogadores após o jogo de sábado, em Araras, para um dia de descanso, e marcar a reapresentação para segunda-feira. O jogo com o Cerro definirá qual das duas equipes encerrará a primeira fase da Libertadores na liderança do Grupo 2. A rodada do Paulista foi modificada à revelia do Palmeiras. O presidente Mustafá Contursi chegou hoje de manhã da Espanha, em companhia do diretor de Futebol, Américo Faria. Ao contrário de Roth, Faria não viu problemas na manutenção da partida contra o União para domingo. "Tudo bem. Jogando domingo e quarta-feira haverá tempo para recuperação dos atletas", disse o dirigente. "A tabela já previa o jogo para domingo. Se o Palmeiras tivesse sido consultado, pediríamos a antecipação para sábado." O União São João também preferia que a partida fosse disputada no sábado. O presidente do clube, José Mário Pavan, formalizou pedido na FPF.