Celso Roth substitui Renato Gaúcho no Vasco da Gama Após demitir Renato Gaúcho na última quinta-feira, a diretoria do Vasco foi rápida e já anunciou, nesta segunda-feira, seu novo técnico: Celso Roth. Ele já está em São Januário para acertar os últimos detalhes com o presidente Eurico Miranda, e se apresenta às 16h. O último trabalho do treinador gaúcho foi em 2006 no Juventude, ainda no primeiro semestre do ano passado. Ele também teve passagens pelo futebol carioca, no comando do Flamengo e Botafogo. Celso Roth foi o terceiro técnico contactado pelo Vasco. Antes dele contratar Roth, a diretoria vascaína tentou Caio Júnior, do Palmeiras, e Antônio Lopes, atualmente sem clube. Mas não houve acordo com nenhum dos dois. Além do treinador, o clube carioca também anunciou a contratação do atacante Anselmo, que marcou dez gols no Estadual do Rio nesta temporada, e o volante Tiago, ambos do Boa Vista, de Saquarema. Eles serão apresentados juntos com o novo técnico.