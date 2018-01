Celso Roth supreende e escala Júnior A surpresa do treino desta quarta-feira, na Gávea, foi a entrada do meia Júnior na equipe titular. O técnico do Flamengo, Celso Roth, optou por escalá-lo no lugar do lateral-esquerdo André Santos, contratado no início da temporada ao Figueirense. Júnior vai compor o meio-de-campo com Jônatas e Da Silva e Renato vai ser deslocado para a ala esquerda, com China, na direita. O Flamengo vai manter o esquema 3-5-2 no amistoso contra o Tupi, de Juiz de Fora, sábado, na cidade mineira. Os zagueiros Henrique e Rodrigo, suspensos no Campeonato Brasileiro, cedem lugar a Fabiano e ao estreante Fernando. Júnior Baiano completa o setor. Jean foi poupado do coletivo de desta quarta, mas está confirmado ao lado de Bruno Mezenga no ataque, pois Obina cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no próximo jogo do Nacional, contra o Corinthians, dia 12, em São Paulo. Caso a equipe rubro-negra tenha bom desempenho no amistoso, é provável que essa escalação seja mantida. "Ainda não tive uma seqüência por causa de problemas particulares e da expulsão contra o Internacional, no Beira-Rio. Sei que ainda posso melhorar muito e tenho condições de evoluir", declarou Júnior, ciente de que vem sendo muito cobrado pelo treinador durante os treinamentos. "Isso é um sinal de que ele gosta de mim". Reforço - O lateral-direito Leonardo Moura, de 26 anos, é o novo reforço do Flamengo. Ele defendia o Sporting, de Portugal, para onde havia se transferido no início de 2005, e optou por retornar ao futebol carioca - já vestiu a camisa de Vasco, Fluminense e Botafogo. O jogador se apresenta nesta quinta na Gávea e assina contrato por três anos.