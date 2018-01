Celso Roth tem dúvidas no meio-campo O técnico Celso Roth ainda não sabe como vai armar o Botafogo para enfrentar o Atlético?PR, nesta quinta-feira, em Curitiba. Ele definirá nesta quarta se escalará a equipe com três volantes (Jonílson, Leandro Carvalho ou Diguinho) ou com dois homens de criação (Ramon e Zé Roberto) no meio-de-campo. Caso escolha a primeira opção, totalmente defensiva, Zé Roberto será barrado. O treinador alvinegro testou as duas formações no treino de ontem, em General Severiano, mas a dúvida persistiu. Os titulares não jogaram bem. Foram derrotados pelos reservas por 2 a 0, gols de Alex Alves, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro, com 12, e Caio. ?O Atlético-PR atua no 4-4-2, com velocidade e força ofensiva. Dentro de casa, então, exerce forte marcação e ataca bastante. Ainda vou estudá-lo com mais calma?, declarou Celso Roth.