Celso Roth volta a pedir reforço Em três rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez dois gols de bola parada e sofreu dois também. O técnico rubro-negro, Celso Roth, está satisfeito com o rendimento da defesa, mas não escondeu seu descontentamento com o ataque. Por isso, nesta terça-feira, Roth voltou a pedir à diretoria a contratação de um jogador camisa 10, ?aquele que organiza as jogadas e chama a responsabilidade para si?. ?Destruir é muito mais fácil do que construir. Criar jogadas depende de uma seqüência de trabalho, de confiança e de qualidade técnica. Até agora acertamos a marcação, mas temos que melhorar a saída de bola da defesa para o ataque?, afirmou Celso Roth, que espera que a equipe melhore no jogo de domingo contra o Santos, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Brasileiro. Para essa partida, Jean vai estrear no ataque rubro-negro. Formará dupla com Obina, que ainda não marcou no Nacional. ?O Jean é um jogador de velocidade, que atua pelos dois lados do campo e vai ser útil ao time?, disse o treinador.