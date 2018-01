Celta assume liderança na Espanha O Celta de Vigo, ao derrotar o Mallorca por 1 a 0, hoje à noite, assumiu a liderança provisória do campeonato espanhol, ao superar o Real Madrid no saldo de gols - os dois times têm 40 pontos ganhos. O time de Roberto Carlos joga neste domingo contra o Espanhol de Barcelona. O destaque da 23ª rodada, iniciada hoje, foi o holandês Patrick Kluivert, que marcou quatro gols na goleada do Barcelona por 6 a 0, sobre o Tererife, fora de casa. Os demais resultados deste sábado: Real Sociedad 2 x 1 Villarreal; Deportivo La Coruña 0 x 1 Alavés, Rayo Vallecano 2 x 1 Sevilla. Os jogos de domingo: Espanhol de Barcelona x Real Madrid, Betis x Valladolid, Málaga x Las Palmas, Osasuna x Zaragoza e Valencia x Athletic Bilbao.