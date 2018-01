Celta bate Betis e se aproxima da zona de classificação à Liga Europa

O Celta de Vigo fez sua parte nesta segunda-feira e venceu o Betis, no encerramento da 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um confronto movimentado, a equipe derrotou o adversário por 3 a 2, com dois gols de Iago Aspas, e se aproximou da luta por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

O resultado desta segunda levou o Celta a 31 pontos, na sétima colocação, a dois do Sevilla, que hoje estaria na Liga Europa. No sábado, a equipe visita o Alavés, pela 22.ª rodada. Já o Betis parou nos 27 pontos, em 13.º, e recebe o Villarreal, também no sábado.

Nesta segunda, o Celta começou a desenhar a vitória no início. Logo aos 11 minutos, Aspas recebeu de Nemanja Radoja e abriu o placar. No começo da etapa final, aos 11, Maxi Gómez ampliou. A resposta do Betis veio aos 25, com o gol de Sergio León.

O time visitante, então, se lançou ao ataque na busca pelo empate, mas foi castigado com o segundo gol de Aspas, aos 33 minutos. Nos acréscimos, Andrés Guardado ainda diminuiu, de pênalti, mas era tarde para uma reação.