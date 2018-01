Celta bate o Levante e se aproxima da zona para a Liga Europa no Espanhol

O Celta de Vigo conseguiu um importante resultado na luta por uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. Neste domingo, a equipe visitou o Levante e venceu por 1 a 0 para se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

O resultado levou o Celta a 25 pontos, ainda na décima colocação, mas agora a quatro pontos do Sevilla, que fecha a zona de classificação para o torneio continental. O time de Vigo agora volta a campo no domingo que vem, quando encara a Real Sociedad, fora de casa.

Já o Levante estacionou nos 18 pontos e está perigosamente próximo à zona de rebaixamento. A equipe é a 16.ª colocada, a três pontos do Alavés, que hoje cairia para a segunda divisão. No sábado que vem, visita o Villarreal.

O duelo deste domingo foi bastante equilibrado e definido com um belo gol ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Pione Sisto recebeu pela esquerda, cortou um marcador e tabelou com Iago Aspas para sair de frente para o goleiro e tocar com categoria no canto esquerdo.