Celta busca a liderança isolada Com excelente campanha na temporada 2001-2002, o Celta tenta se isolar na liderança do Campeonato Espanhol contra o La Coruña, nesta terça-feira, no clássico galego que marca o início da 24ª rodada. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional às 18h30 (horário de Brasília). Invicto há 10 rodadas, o Celta tem 40 pontos, ao lado do Real Madrid. A equipe terá o desfalque de um de seus principais jogadores, o meia russo Alexander Mostovoi, que está suspenso. "É muito bom jogar uma partida como essa. Jogamos contra o eterno rival, como líderes, e eles estão a apenas três pontos", disse o atacante argentino Gustavo López, confirmado no ataque ao lado de Catanha, artilheiro do campeonato com 11 gols, junto com Kluivert, do Barcelona, e Raúl, do Real Madrid. Os brasileiros Vágner e Silvinho também devem começar jogando. O La Coruña deixou escapar a grande chance de alcançar Celta e Real Madrid depois de perder, em casa, para o Alavés por 1 a 0, no sábado. Para o jogo desta terça-feira, o técnico Javier Irureta terá um importante desfalque: convocado por Luiz Felipe Scolari para defender o Brasil no amistoso de quarta-feira, contra a Arábia Saudita, em Riad, o meia Djalminha está fora. Seu substituto será Valerón. "Agora é o momento de mostrar as nossas condições. Não podemos decair porque, uma equipe que quer aspirar a algo tem de demonstrar a sua capacidade de superação", declarou o volante Mauro Silva.