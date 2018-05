Celta de Vigo anuncia argentino Antonio Mohamed como novo técnico

O Celta de Vigo anunciou nesta terça-feira a contratação de Antonio Mohamed como seu novo técnico. Conhecido como "El Turco", o treinador de 48 anos chega para substituir Juan Carlos Unzué, que deixou o clube ao término do último Campeonato Espanhol, em que o time terminou na 13.ª colocação.

Mohamed assinou com o Celta por dois anos e é a aposta de dias melhores no clube. Esta será sua primeira experiência no futebol europeu, seja como jogador ou treinador. Afinal, ele construiu sua carreira na Argentina e no México, onde estava no comando do Monterrey.

Como jogador, Mohamed atuou por Huracán, Boca Juniors e Independiente na Argentina, além de Toros Neza, América, Monterrey, Marte, Irapuato, Atlante, Atlético Zelaya e Zacatepec no México. Vestiu também a camisa da seleção argentina e foi campeão da Copa América de 1991, no Chile.

Já no cargo de técnico, trabalhou em diversos clubes na Argentina e no México. Sua passagem de maior destaque foi pelo Independiente, entre 2010 e 2012. Pelo clube, conquistou a Copa Sul-Americana de 2010, ao bater o Goiás na decisão.