Celta de Vigo elimina Villarreal na Copa do Rei O Celta de Vigo, atualmente na segunda divisão espanhola, se classificou nesta terça-feira às quartas de final da Copa do Rei com um triunfo surpreendente. Fora de casa, a equipe derrotou o Villarreal por 1 a 0 e obteve a vaga na próxima fase do torneio, já que havia empatado em casa por 1 a 1.