Celta derrota o Granada e mantém sonho de ir à Liga dos Campeões

A três rodadas para o término da competição nacional, o Celta está quatro pontos atrás do Villarreal, quarto colocado, posto que garante a participação em um playoff que vale uma vaga na fase de grupos da principal competição interclubes do mundo. Já a quinta posição, hoje ocupada pela equipe de Vigo, assegura um lugar na Liga Europa.

Já o Granada estacionou nos 33 pontos e segue sob sério risco de rebaixamento. No 17º lugar, está logo acima na zona de descenso da tabela, encabeçada pelo Sporting Gijón, 18º colocado com 32 pontos depois de ter sido goleado por 6 a 0 pelo Barcelona, no último sábado, no Camp Nou.

No jogo disputado em Vigo, o Celta abriu o placar já aos 16 minutos do primeiro tempo, com Aspas convertendo um pênalti sofrido pelo sueco Guidetti. O Granada, porém, empatou o jogo aos 24 da etapa final, com o marroquino Youssef El-Arabi balançando as redes. Entretanto, apenas sete minutos depois, Aspas voltou a marcar após completar um passe de Nolito. Foi o seu 14º gol na competição.

Após superar o Granada, o Celta voltará a campo pelo Espanhol no próximo domingo, quando encara o Athletic Bilbao, fora de casa, em confronto direto pelo quinto lugar da tabela. O time basco ocupa a sexta posição, com 55 pontos, e poderá ultrapassar o adversário com uma vitória.

Já o Granada jogará no próximo sábado contra o Las Palmas, em casa, precisando vencer para aumentar as suas chances de se livrar do rebaixamento.