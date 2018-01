Celta desbanca Bétis por 3 a 1 O Celta recebeu o Bétis, no principal jogo da oitava rodada, e ajudou a mudar a classificação do Campeonato Espanhol. A equipe de Vigo venceu por 3 a 1 e tirou o rival de Sevilha da liderança. Agora, ambos dividem o segundo lugar, com 16 pontos, um a menos do Deportivo La Coruña, que assumiu a ponta ao ganhar do Zaragoza por 2 a 1 na noite de sábado. A alegria do Celta em parte foi garantida por Catanha. O atacante brasileiro, que já há algum tempo tem a cidadania espanhola, deixou sua marca de artilheiro ao aproveitar oportunidade e marcar o segundo gol de seu time, aos 30 minutos do primeiro tempo. Antes, o argentino Gustavo Lopez havia feito a alegria da torcida, ao abrir a contagem aos 10. O russo Mostovoi ampliou, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo. Calado, em cima da horam, diminuiu. Mesmo com o tropeço, o clube de Sevilha surpreende, com a boa campanha no retorno à elite do futebol espanhol. O time de Denílson tem cinco vitórias, contra um empate e duas derrotas. O Celta manteve a invencibilidade, já que venceu quatro jogos e empatou os outros quatro. O Barcelona teve problemas diante do Valencia, ficou no 2 a 2, no Estádio Camp Nou, e caiu para o quarto lugar, agora com 15 pontos. Saviola e Gabri marcaram para o time catalão, enquanto Ballesta e Marchena mostraram a força do Valencia, 14 pontos e também invicto (três vitórias e cinco empates). O Villarreal está em sexto, com 13 pontos, e perdeu por 2 a 1 para o Málaga, em casa e de virada. Victor marcou no primeiro minuto, mas a reação do malaguenhos veio com Dely Valdes e Dario Silva. Os outros jogos: A. Bilbao 1 x Valladolid 4, Las Palmas 2 x Espanyol 0, R. Vallecano 2 x Real Sociedad 1.