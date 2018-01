Celta e Valencia jogam pelo Espanhol Celta e Valencia são a atração do domingo na Espanha. Os dois times têm 17 pontos e fazem sombra ao líder Deportivo La Coruña. Mas, para não correrem risco de perder o embalo, não podem vacilar nos jogos deste dommingo. O Celta, dos brasileiros Catanha, Edu, Fábio Aurélio, recebe o Valladolid, que tem 11 pontos e está em 13.º lugar. O Valencia joga fora de casa contra o Sevilla, com 12. O Alavés tem 15 pontos, está em sexto lugar e no caminho de repetir a campanha eficiente da temporada de 2000-2001, quando foi vice-campeão da Copa da Uefa. Para manter o ritmo forte, joga em casa contra o Las Palmas, 11 pontos e campanha discreta. A 10.ª rodada tem ainda Zaragoza x Málaga e Athletic Bilbao x Espanyol, equipes que, por enquanto, freqüentam zona intermediária na classificação geral.