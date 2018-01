Celta e Villarreal vencem e mantêm perseguição aos líderes do Espanhol

O resultado deixou as duas equipes bastante próximas dos líderes. O Celta é o quarto colocado da tabela, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 31 pontos, quatro atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a menos. Já o Villarreal é o quinto, com 30 pontos, e hoje estaria na Liga Europa da próxima temporada.

Em Granada, o Celta selou o triunfo no primeiro tempo com os gols de Orellana, aos 21 minutos, e Iago Aspas, já nos acréscimos. Em San Sebastián, Denis Suárez foi o nome da partida. Foi ele o autor dos dois gols do Villarreal sobre a Real Sociedad, um aos 27 minutos do primeiro tempo e o outro aos 43 do segundo.

Em outra partida já encerrada deste domingo pelo Espanhol, o Athletic Bilbao recebeu o Levante e venceu, também por 2 a 0. Mikel San José e Iñaki Williams fizeram os gols do triunfo, que levou a equipe da casa à sétima colocação na tabela, com 24 pontos. O Levante segue na lanterna, com 11.