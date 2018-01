Celta empata com o Betis fora de casa, mas continua no G-4

O Celta, de Vigo, empatou com o Betis por 1 a 1 neste sábado, fora de casa, e viu o Real Madrid abrir vantagem na terceira colocação do Campeonato Espanhol. Os visitantes continuam em quarto lugar, com 25 pontos, a cinco da equipe de Cristiano Ronaldo - o Barcelona lidera a competição com 34 pontos. Os anfitriões estão em 11.º lugar, com 19.

O time visitante saiu na frente com um gol do atacante belga Theo Bongonda, aos 25 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Celta perdeu Johny, expulso. A equipe da casa passou a pressionar e conseguiu igualar o marcador aos 38 com Jorge Molina.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio nacional no próximo sábado. O Celta recebe o Espanyol, 12.º colocado, enquanto que o Betis visita o Las Palmas, que está na zona de rebaixamento, em 18.º.

Em outro duelo deste sábado, o La Coruña desperdiçou a oportunidade de encostar no Celta e ficou no 1 a 1 com o Sevilla, em casa. Ao empatar em seus domínios, o time se manteve na quinta colocação com 22 pontos. Os visitantes estão em 10.º com 19. Lucas Perez abriu o marcador para o La Coruña com um gol aos 22 minutos do primeiro tempo. Mas Vicente Iborra deixou tudo igual aos 31 da etapa final.