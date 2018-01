Celta faz clássico diante do La Coruña O Celta de Vigo, invicto e grande surpresa do Campeonato Espanhol deste ano, visita o Deportivo La Coruña, neste domingo, no clássico da Galícia. A partida, a mais importante da 5.ª rodada, já que pode valer a liderança, terá a presença de uma legião de brasileiros. O Deportivo, com 9 pontos, ainda atuará desfalcado do meia Djalminha, que se recupera de contusão, mas poderá contar com os volantes Mauro Silva e Nonato. A equipe vem empolgada após a vitória de 2 a 1 sobre o Manchester United, pela Copa dos Campeões, no meio de semana. Já o Celta - no qual jogam o artilheiro Catanha e os ex-são-paulinos Edu Fábio Aurélio -, tem 10 pontos no Espanhol, mas vem de derrota por 4 a 3 para o Sigma Olomuc, da República Checa, em jogo pela Copa da Uefa, e tenta a reabilitação. Outras partidas deste domingo: Osasuña x Sevilha; Mallorca x Villareal; Betis x Las Palmas; Valencia x Alavés; Tenerife x Zaragoza.