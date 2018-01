Celta goleia Barcelona por 4 x 1 no Campeonato Espanhol

Após passagens decepcionantes por Liverpool e Sevilla, Aspas está em sua melhor temporada ao voltar ao Celta e conseguiu duas finalizações perfeitas, uma em cada tempo, para superar o Barça, que esteve longe de seu melhor.

Nolito, que atuou nas categorias de base do Barcelona, marcou seu quinto gol na mesma quantidade de jogos para colocar o Celta à frente aos 25 minutos, com um chute bonito pelo lado esquerdo da área.

Pouco depois Aspas ampliou ao encobrir o goleiro do time catalão Marc-Andre Ter Stegen.

Ficou claro que não seria o dia do Barça quando Lionel Messi chutou na trave aos 7 minutos do segundo tempo, com apenas o goleiro Sergio Alvarez a ser batido, e, três minutos depois, Aspas fez 3 x 0.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neymar diminuiu para o Barcelona a 10 minutos do fim, mas o reserva John Guidetti ainda marcou o quarto para o Celta.

O Celta foi a 13 pontos no Campeonato Espanhol, um a mais do que o Barça após cinco jogos.