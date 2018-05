Celta goleia por 4 a 1 e afunda o Valladolid no Campeonato Espanhol

VIGO - A situação do Valladolid no Campeonato Espanhol está cada vez pior e a queda para a segunda divisão da próxima temporada parece questão de tempo. Nesta segunda-feira, no encerramento da 35.ª rodada, a equipe foi goleada fora de casa pelo Celta de Vigo, por 4 a 1, e se afundou ainda mais na competição.

O resultado deixou o Valladolid com 32 pontos, na penúltima colocação, a três pontos do Getafe, primeiro fora da zona da degola. Menos mal para a equipe que tenha um jogo a menos, diante do Real Madrid, a ser disputado semana que vem. Já o Celta subiu para 43 pontos e é o décimo colocado.

O Celta aproveitou o nervosismo adversário e abriu o placar aos 38 minutos com o gol de Nolito. Atordoado, o Valladolid levaria o segundo no minuto seguinte, com Charles. Novamente Nolito marcou o terceiro, no primeiro minuto da etapa final. A vitória virou goleada aos quatro, com o gol contra de Mitrovic. O gol de honra dos visitantes saiu já aos 29, com Manucho.