Celta marca no fim, bate Zaragoza e respira no Espanhol Com um gol nos acréscimos, o Celta ganhou sobrevida no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, o time de Vigo contou com apoio da torcida para derrotar o Zaragoza, rival direto na briga para escapar do rebaixamento, e respirar na tabela, no encerramento da 32ª rodada da competição.