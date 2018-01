Celta pega Málaga para manter ponta Por enquanto nem Real Madrid, nem Barcelona, nem Valencia. A surpresa do início do Campeonato Espanhol é o Celta, time de Vigo em que atuam os brasileiros Edu, Silvinho, Vágner e Catanha. Com 9 pontos em três rodadas, é líder isolado do torneio de 2002-03, mas neste domingo pode ter dificuldade para manter a ponta, embora jogue em casa. O rival é o Málaga, outra equipe que largou bem no torneio e está em 5º lugar com 7 pontos. O Celta superou expectativas e está invicto, tanto nas competições domésticas como internacionais. No Campeonato, bateu Sevilla (1 a 0), Mallorca (3 a 1) e Huelva (3 a 0). Na Copa do Rei, passou pelo Burgos por 1 a 0 e ganhou do Odense, da Dinamarca, por 2 a 0, pela Copa da Uefa. A regularidade tem sido o fator de desequilíbrio em favor dos galegos para superar rivais de maior tradição. Catanha, como sempre tem marcado, assim como o russo Mostovoi. O Málaga venceu os dois primeiros jogos do Espanhol e no domingo passado ficou no 2 a 2 com o Valencia, atual campeão nacional. O Valencia também está com 7 pontos e procura avançar ao hospedar o Rayo Vallecano (4), ao mesmo tempo em que torce por tropeço do Celta. O Atlético de Madri não empolga, no retorno à Primeira Divisão, mas também não é fiasco. Em três rodadas, teve dois empates e uma vitória. Com 5 pontos, está em 9º lugar e joga em casa contra o Huelva, um dos lanternas, com zero ponto. Partida complicada também é aquela que fazem Athletic Bilbao (1 ponto) e Mallorca (zero). O Espanyol, que completa o trio dos que não pontuaram, joga em Barcelona com o Sevilla (2). A quarta rodada será completada pelos duelos Osasuna (1) x Real Sociedad (7) e Santander (3) x Villarreal (1).