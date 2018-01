Celta quer Léo, que fica na Vila Nem o contrato novo com o Santos está livrando o lateral-esquerdo Léo do assédio de clubes do exterior. Hoje, a informação era de que o Celta de Vigo estava negociando sua transferência imediata para suprir uma deficiência do time no setor defensivo, mas o jogador negou que irá sair agora. "Podem vir com todo o dinheiro que for que não saio agora", disse ele depois do treino de ontem em Atibaia. Léo não descarta, porém, a possibilidade de deixar a Vila Belmiro no meio do ano e seu contrato permite que se transfira ao exterior em julho sem o pagamento de multa rescisória. "Já conversei com o presidente Marcelo Teixeira e nem penso nessa possibilidade agora, pois estou concentrado para o Paulista e para a Libertadores". Hoje o Santos foi procurado por representante do atacante Denílson, que está interessado em se transferir para a Vila Belmiro, mas o presidente Marcelo Teixeira descartou a possibildade de contratá-lo por causa da idade. Essa foi a razão também para o clube não levar adiante as negociações para a volta de Giovanni.