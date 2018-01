Celta só empata, mas mantém ponta Mesmo com um empate em casa, por 2 a 2 diante do Málaga, o Celta permaneceu na liderança do Campeonato Espanhol, agora com 10 pontos. Musampa abriu o placar para o Málaga, aos 15 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Catanha empatou aos 26, de pênalti, e Berizzo fez o segundo, aos 39. Dois minutos depois, enquanto os mais de 20 mil torcedores que foram ao estádio em Vigo comemoravam a virada, os visitantes igualaram o resultado com um gol de Caceres. O Málaga foi para 8 pontos. O Villarreal conseguiu um empate com o Racing Santander por 1 a 1, fora de casa. O gol do Villarreal foi feito pelo brasileiro Marcos Senna. Os demais resultados da rodada deste domingo foram: Athletic Bilbao 0 x 2 Real Mallorca, Atlético de Madrid 1 x 1 Recreativo Huelva; Espanyol 0 x 0 Sevilla. Mais tarde jogam ainda neste domingo: Osasuna x Real Sociedad e Valencia x Rayo Vallecano.