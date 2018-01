Celta tenta disparar na liderança Com excelente campanha na temporada 2001-2002, o Celta tenta se isolar na liderança do Campeonato Espanhol contra o La Coruña, hoje, no clássico galego que marca o início da 24ª rodada. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional às 18h30. Invicto há 10 rodadas, o Celta tem 40 pontos, ao lado do Real Madrid. A equipe terá o desfalque de um de seus principais jogadores, o meia russo Alexander Mostovoi, que está suspenso. Leia mais no Jornal da Tarde