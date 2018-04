Celta tenta encostar no líder Real O Celta, em quarto lugar com 36 pontos, recebe o lanterna Real Sociedad, em Vigo, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O time dos brasileiros Catanha e Edu precisa da vitória para encostar no líder Real Madrid, que tem 39. Na outra partida do sábado, o Las Palmas joga em seu campo contra o Valencia.