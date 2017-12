Celta vence com gol no fim e se aproxima da briga por vaga em torneios europeus

Empolgado com o bom momento que vive após se classificar para as quartas de final da Copa do Rei no meio de semana, o Celta deu um novo passo para se aproximar da briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada ao vencer o Alavés por 1 a 0, neste domingo, em casa, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo foi garantido apenas aos 44 minutos do segundo tempo, com um gol do sérvio Nemanja Radoja, e levou a equipe de Vigo ao oitavo lugar na competição nacional, com 27 pontos, apenas dois atrás da Real Sociedad, sexta colocada, que fecha a zona de classificação para a Liga Europa. Já o Alavés estacionou nos 22 pontos e ocupa a 12ª posição.

E na rodada seguinte do Espanhol o Celta enfrentará justamente a Real Sociedad, fora de casa, no próximo domingo. Um dia antes, o Alavés buscará a reabilitação diante da sua torcida contra o Leganés.

Em outros dois jogos encerrados há pouco pela competição nacional, o Granada empatou por 1 a 1 com o Osasuna, em casa, enquanto o Eibar derrotou o Sporting Gijón por 3 a 2 como visitante. A igualdade no primeiro destes confrontos foi péssima para os dois times, pois o Osasuna segue na lanterna da tabela, com nove pontos, enquanto o Granada vem logo à frente, em penúltimo, com dez.

O Gijón, por sua vez, encabeça a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 12 pontos, enquanto o Eibar foi aos 26 pontos e assumiu a nona colocação.