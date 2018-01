Celta vence e é o líder na Espanha Com a vitória, por 3 a 0, fora de casa, neste domingo, diante do Recreativo, o Celta, time dos brasileiros Silvinho, Catanha, Edu e Vágner, assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com nove pontos. O russo Mostovoi, duas vezes, e o sul-africano McCarthy fizeram os gols diante do Recreativo, garantindo a terceira vitória, em três jogos na temporada. O Valencia, atual campeão espanhol, só empatou com o Malaga por 2 a 2, e agora fica com sete pontos, em segundo lugar na tabela, dois pontos atrás do Celta. Outro destaque deste domingo foi o Atlético de Madrid que goleou, também fora de casa, o Mallorca por 4 a 0. Fernando Torres (2), Petete Correa e Jorge fizeram os gols da equipe, que retornou nesta temporada à primeira divisão espanhola. Outros resultados deste domingo: Sevilla 1 x 1 Athletic Bilbao e Villarreal 0 x 1 Alaves. Nesta segunda jogam: Real Sociedad x Betis.