Celta vence e volta à Primeira Divisão O Celta de Vigo está de volta à Primeira Divisão da Espanha, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Lleida, neste sábado, no campo do adversário, em jogo válido pela última rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Jandro e Perera, um em cada etapa. A equipe de Vigo dissipou, com a conquista dos três pontos, qualquer possibilidade de ser impedida de subir, depois de ter perdido três pontos por ter escalado um jogador em condição irregular, no jogo contra o Xerez. Outra equipe que conseguiu a vaga para a divisão de honra da Espanha neste sábado foi o Cádiz, que bateu o Xerez por 2 a 0. Celta e Cádiz se juntam ao Alavés, que havia conquistado a primeira vaga na antepenúltima rodada.