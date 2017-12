Celta vence Milan de virada e se classifica O Celta aproveitou o fato de o Milan poupar seus titulares ? decide o Mundial Interclubes no domingo com o Boca Juniors ? para vencer o rival e carimbar passaporte para as oitavas-de-final da Copa dos Campeões, no Grupo H. O time de Vigo saiu em desvantagem no placar, com gol de Kaká, mas com Jesuli e Jose Ignacio, chegou à virada. O Brugges fez 2 a 1 no Ajax, mas ambos acabaram eliminados. O Besiktas perdeu a segunda vaga do Grupo G, com derrota por 2 a 0, em casa, para o classificado Chelsea. Com gol de Kincl, aos 48 do segundo tempo, o Sparta Praga fez 1 a 0 na Lazio e se classificou. No Grupo E, o Manchester United fez 2 a 0 no Stuttgart, garantiu a primeira vaga do grupo ? os alemães ficaram em segundo ? e fugiram do confronto com Real Madrid ou Juventus na próxima fase. Cumprindo tabela, os eliminados Glasgow Rangers e Panathinaikos se enfrentaram, com vitória dos gregos por 3 a 1. Pelo Grupo F, O Real Madrid (14 pontos) empatou por 1 a 1 com o Porto (11). Na outra partida do grupo, o Partizan (3) empatou, também por 1 gol, com Olympique de Marselha (4). Jogos desta quarta-feira: Grupo A: Lyon (7) x Celtic Glasgow (7) e Bayern de Munique (6) x Anderlecht (7); no B: Dínamo Kiev (6) x Internazionale (7) e Arsenal (7) x Lokomotiv (8); no C: AEK Atenas (1) x Mônaco (10) e PSV (7) x La Coruña (10) e no D: Juventus (10) x Olympiakos (4) e Real Sociedad (8) x Galatasaray (6).