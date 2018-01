Celta vence o Mallorca em Vigo Com dois gols de Jesuli e um de Catanha, o Celta superou o Mallorca por 3 a 1 neste sábado, em Vigo, pelo Campeonato Espanhol. O Real Sociedad também não teve dificuldades para vencer o Espanyol, pelo mesmo placar, só que fora da casa. O Atlético de Madri, de volta à elite do futebol da Espanha, ficou no empate por 1 a 1 com o Sevilla. Os demais resultados da rodada deste domingo foram: Alavés 0 x 1 Racing Santander e Valladolid 1 x 0 Villarreal. Barcelona e Real Madrid jogaram no sábado. A equipe catalã derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0. O Real, sem Ronaldinho, teve seu jogo contra o Betis suspenso no fim do primeiro tempo por falta de energia elétrica no estádio. Ainda não há data prevista para a continuação da partida. O Betis vencia por 1 a 0.