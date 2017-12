Celta vence por 3 a 1 e afunda o La Coruña no Campeonato Espanhol

O Celta obteve um grande resultado neste sábado. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Vigo dominou o La Coruña e ganhou com facilidade, por 3 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Celta para a 11ª colocação, com 21 pontos. Já o La Coruña se complicou ainda mais na competição: permaneceu com 15 pontos e está na 18ª colocação, agora na zona de rebaixamento.

Diante de um adversário pressionado, o Celta não demorou para construir o triunfo e abriu o placar logo aos três minutos, com o meia-atacante dinamarquês Daniel Wass. E, ainda no primeiro tempo, chegou ao segundo com o espanhol Iago Aspas.

Era o dia do atacante. Logo aos oito do segundo tempo, Aspas marcou o seu segundo no jogo e praticamente definiu o triunfo do Celta. Foi o seu 11º gol no campeonato, o que o fez assumir a vice-artilharia, atrás apenas de Messi, com 15.

Seis minutos depois, com o duelo quase decidido, o atacante romeno Florin Andone descontou e deu certa esperança à torcida do La Coruña. Mas o Celta segurou o bom resultado e manteve o adversário na zona de rebaixamento.