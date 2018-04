Celta vence Real Sociedad de virada De virada e com um jogador a menos, o Celta de Vigo venceu hoje o Real Sociedad por 3 a 1 pela vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o Celta se coloca provisoriamente na vice-liderança da competição. O Real Sociedad, por sua vez, continua na última colocação. Apesar de o Celta jogar melhor, foi o Real que abriu o marcador, aos 20 minutos. O russo Khokhlov aproveitou um erro do goleiro e marcou. O primeiro tempo terminou com a vantagem do Real, e logo aos 10 minutos do segundo tempo Luccin foi expulso. Mesmo assim, o Celta não se intimidou e o russo Mostovoi empatou a partida, com um forte chute da entrada da área. O próprio Mostovoi marcou o gol da virada sete minutos depois. O terceiro gol do Celta foi marcado pelo brasileiro Edu, de falta, nos últimos minutos de jogo. Com esse resultado, a equipe fica apenas a 2 pontos do Real Madrid, líder da competição, que amanhã enfrenta o Real Betis. Em outro jogo, o Valência venceu o Las Palmas fora de casa por 1 a 0, com um gol de Mista aos 12 minutos. Confira os jogos deste domingo: Valladolid x Malaga, Atlético Bilbao x La Coruña; Alavés x Mallorca; Villareal x Tenerife; Barcelona x Osasuna; Zaragoza x Rayo Vallecano; Sevilla x Espanyol; Real Madrid x Betis.