Celtic anuncia contratação de Juninho O Celtic, da Escócia, anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Juninho Paulista, que estava no Middlesbrough, da Inglaterra. O jogador brasileiro, emprestado de graça, assinou contrato por 2 anos. Aos 31 anos, ele começou a carreira no São Paulo e participou da conquista do pentacampeonato na Copa de 2002.