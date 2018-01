Celtic confirma saída de Juninho A diretoria do Celtic, da Escócia, confirmou oficialmente nesta terça-feira, que rescindiu o contrato com o meia Juninho Paulista. O destino mais provável do jogador, de 32 anos, é o Palmeiras, embora outros clubes também tenham demonstrado interesse em contratar o atleta. "O Celtic confirma que Juninho se desvinculou do clube e lhe deseja muito sucesso no futuro", afirma o clube em seu site oficial. Juninho marcou apenas um gol nas 22 partidas que jogou pelo Celtic nesta temporada. Ele chegou ao Celtic vindo do Middlesbrough, da Inglaterra, clube pelo qual marcou 29 gols em 125 partidas. Antes, jogou no Atlético de Madrid, onde marcou 14 gols em 55 jogos. Juninho credita o fracasso ao estilo de jogo adotado no país. "Na Escócia, não existe a mentalidade de fazer a bola circular no meio-campo. Cada jogador aciona o ataque direto e isso torna tudo mais difícil para um meio-campo", justificou o jogador. "Tentei me adaptar, como fiz na Inglaterra, mas me faziam jogar de uma forma diferente do meu instinto natural", acrescentou.