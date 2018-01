Celtic é campeão na Escócia O Celtic Glasgow conquistou hoje matematicamente seu 37º título de campeão escocês, ao derrotar o lanterna Saint Mirren por 1 a 0, pela 33ª rodada da temporada de 2000-2001. Com o resultado, abriu vantagem de 22 pontos sobre o vice-líder e rival Rangers Glasgow - 88 a 66 -, que ainda tem sete partidas a disputar. Mas a diferença já não pode ser tirada. O gol da vitória foi marcado por Tommy Johnson aos 39 minutos do primeiro tempo, sob aplausos de mais de 60 mil torcedores que foram ao estádio Parkhead. O Rangers joga neste domingo no campo do Hibernian, terceiro colocado com 60 pontos em 32 apresentações. Ainda ontem, Aberdeen 0 x Dundee 2, Dundee United 2 x Dunferline 1, Motherwell 1 x St. Johnstone 0.