Celtic mantém campanha 100% na Escócia Há 13 rodadas sem saber o que é derrota, o Celta segue líder do Campeonato Escocês. Neste sábado, a equipe goleou o Dundee United por 5 a 1 e somou 37 pontos, com 12 vitórias e um empate. O destaque da partida foi Chris Sutton, com três gols marcados. Nos demais jogos do dia, o Dunfermline Athletic venceu o Dundee por 2 a 0, o Motherwell empatou com o Livingston por 1 a 1, o Kilmarnock bateu o Partick Thistle por 4 a 2 e o Rangers ganhou do Aberdeen por 3 a 0. No domingo, Hearts x Hibernian completa a rodada.