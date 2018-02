Celtic nega saída de Juninho Paulista O gerente e técnico do Celtic, Martin O´Neill, assegurou nesta terça-feira, no site do clube escocês na internet, que não recebeu nenhuma proposta de clubes brasileiros, supostamente interessados na contratação do meia Juninho Paulista. O jogador estaria muito próximo de acertar com o Palmeiras, mas também interessaria ao Vasco e Internacional. Há poucos dias, Juninho reclamou publicamente por ficar na reserva do Celtic e manifestou sua vontade de voltar ao futebol brasileiro. Desde então, o Palmeiras admitiu seu interesse e garantiu ter iniciado conversações com o pai e procurador do jogador, Osvaldo Giroldo. No entanto, O´Neill desmentiu que o clube brasileiro tenha feito uma oferta oficial pelo jogador. O dirigente assegurou, no entanto, que não fará oposição à saída de Juninho se receber uma boa oferta. "Por enquanto, a situação com Juninho continua a mesma. Embora eu concorde com sua decisão de voltar para casa, não recebemos nenhuma oferta de ninguém do Brasil", declarou O´Neill. "Contamos com Juninho. Ele ficou fora da equipe nas últimas semanas por causa de uma série de lesões, mas quando se recuperar voltará a treinar junto com os outros", concluiu.