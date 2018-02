Celtic perde para Milan, mas avança na Liga dos Campeões

Luca Bruno/AP Inzaghi se ajeita para cabecear a bola após falha do zagueiro do Celtic, mas não conseguiu marcar o gol MILÃO - O Celtic foi derrotado por 1 a 0 pelo Milan pelo grupo D da Liga dos Campeões, mas conseguiu avançar para as oitavas-de-final da competição após o tropeço, pela mesma chave, do Shakhtar diante do Benfica. Enfrentando, um Milan muito motivado, principalmente após a conquista da Bola de Ouro da revista francesa "France Football" pelo meia brasileiro Kaká, o time escocês acabou sendo derrotado. Após os jogos desta terça a classificação do grupo D é a seguinte: Milan com 13 pontos, Celtic com 9, Benfica com 7 e Shakhtar com 6. Independentemente do que acontecesse na outra partida da chave, o time de Milão sabia que mesmo com um empate alcançaria o seu objetivo, garantir a liderança do grupo, pois já havia obtido a classificação para as oitavas desde a rodada anterior. O Milan começou muito bem, diante de um adversário que optou por entrar em campo com apenas um homem de frente, e pressionou muito. A chance mais clara da etapa inicial, no entanto, surgiu apenas aos 26 minutos com um chute de longe de Kaká. No segundo tempo, a equipe italiana poderia ter aberto o marcador logo aos 2 minutos, em cobrança de falta do meia italiano Pirlo, e um minuto depois em finalização de Inzaghi. Já o Celtic teve sua melhor chance aos 11 do segundo tempo, quando Scott Brown recebeu lançamento longo para falhar diante de Kalac. A partir de então o Milan, sob a batuta de Kaká, passou a criar inúmeras oportunidades. Em uma delas, aos 25 minutos, o craque brasileiro encontrou Inzaghi, que marcou com oportunismo para fazer o gol da vitória e garantir o título de maior artilheiro de campeonatos europeus de clubes com 63 gols. Com ambas as equipes classificadas, em razão da derrota de 2 a 1 do Shakhtar para o Benfica, o 1 a 0 do Milan sobre o Celtic foi um belo resultado.