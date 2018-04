Celtics vence Raptors na prorrogação pela NBA

O Boston Celtics precisou da prorrogação para vencer, fora de casa, neste domingo, o Toronto Raptors por 98 a 95, em partida válida pela temporada regular da NBA. O destaque foi o ala-armador Ray Allen, que marcou 33 pontos e converteu uma cesta da linha dos três quando faltavam dois décimos de segundo para o apito final. O ala Kevin Garnett também foi fundamental na vitória conquistada no Canadá, com 23 pontos, sendo 12 na prorrogação, 13 rebotes, 6 assistências e 3 roubadas de bola. Com o resultado, o Boston conseguiu manter sua invencibilidade na NBA, com dois triunfos em duas partidas. O armador T.J.Ford foi o principal jogador do Raptors em quadra, com 32 pontos, incluindo uma cesta da linha dos três quando faltavam 27 segundos para o fim do tempo regulamentar que forçou o empate em 78 a 78 e levou o jogo ao tempo extra. O ala Chris Bosh, do Toronto, ainda deixou a quadra com um "double double", com 19 pontos e 10 rebotes. Esta foi a primeira derrota da equipe canadense neste começo de temporada. O Raptors havia vencido suas duas primeiras partidas da competição.