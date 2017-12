Cem anos do ?Marechal da Vitória? Nesta sexta-feira comemora-se o centenário do nascimento de Paulo Machado de Carvalho, uma das maiores personsalidades do setor de telecomunicações e do esporte. Dr. Paulo, como era chamado, foi um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro e ficou conhecido como o Marechal da Vitória, pela forma brilhante como chefiou a seleção brasileira nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Leia mais no Estadão