Cene derrota Barbarense por 1 a 0 em MS O União Barbarense foi derrotado pelo Cene-MS por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, na estréia dos dois times na Copa do Brasil. O Barbarense terá que vencer por dois gols de diferença o jogo de volta, em Santa Bárbara D´ Oeste, dia 3 de março. A partida começou equilibrada, mas logo aos 12 minutos, o jogo foi interrompido por causa de um defeito numa das torres de iluminação do estádio. A partida ficou paralisada por 15 minutos. Solucionado o problema, o time da casa passou a mandar na partida. O Cene chegava com freqüência à área do Barbarense, mas falhava muito na hora de concluir para o gol. O Barbarense, jogando mal, teve sua melhor chance aos 27 minutos, quando o meia Fernando acertou a trave do goleiro Renê, num lance que foi mais de sorte do que de técnica. Na etapa final, o Cene continuou melhor e abriu o placar aos 11 minutos, com Paulinho, aproveitando o rebote da defesa adversária depois de um cruzamento da direita. O time da casa perdeu uma grande chance de ampliar aos 24 minutos, com uma cobrança de falta de Jorge que o goleiro Wilson Júnior mandou a escanteio. O Barbarense ainda pressionou nos últimos cinco minutos mas não conseguiu o empate.