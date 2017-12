Cene tenta surpreender União Barbarense O técnico Walter Ferreira reconhece que o União Barbarense está melhor preparado que o Cene para o jogo de estréia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Morenão. O time do interior paulista já fez seis jogos pelo campeonato estadual. O Cene não passou de dois amistosos. Isso não desanima o treinador do Cene, mesmo diante das ausências do meia Júlio César e do atacante Evaldo, que não tiveram os registros liberados pela CBF. Situação idêntica a do volante Felipe e também do zagueiro Marconi, os dois desfalques na equipe do União Barbarense. "O fato de estarem melhor preparados não quer dizer que o Furacão Amarelo não possa vencer, pois temos um time guerreiro", disse. A partida de volta entre Cene e União Barbarense, caso haja a necessidade, vai acontecer no dia 3 de março, em Santa Bárbara do Oeste.