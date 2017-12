Cene vence o Operário pela Série C De virada, o Cene-MS venceu o Operário-MS, por 2 a 1, nesta sexta-feira à tarde, no Estádio Morenão, em Campo Grande (MS), na abertura da quinta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo marcou a estréia do técnico Válter Ferreira no comando do CENE-MS, que está na vice-liderança do Grupo 11, com oito pontos. O Operário, com apenas um, está eliminado. Serginho, aos 45 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Operário. Mas Edenilson, aos 20 e aos 30 minutos do segundo tempo, construiu a virada.