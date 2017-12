Ceni briga por aumento no São Paulo O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, vai ter uma reunião nesta sexta-feira com o diretor de Futebol, José Dias para discutir o reajuste de seu salário. Nas últimas semanas, o jogador passou a reclamar do dirigente o cumprimento de uma promessa de melhorar sua condição financeira, feita na época de sua renovação de contrato.