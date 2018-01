Ceni comanda recuperação são-paulina Em cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo saiu do pessimismo extremo para o otimismo exagerado. Assim pode ser definida a ascensão do time, que ocupava a zona do rebaixamento ? era o 19º colocado ? e, com cinco vitórias seguidas, pulou para a zona de classificação da Copa Sul-Americana. Curiosamente, o São Paulo subiu de produção depois que o goleiro Rogério Ceni, a exemplo do que fizera na conquista da Libertadores, voltou a marcar gols: em cinco partidas, foram três, o que o deixa como artilheiro da equipe na temporada, com 18 ? um na frente de Diego Tardelli. ?Os gols são importantes, chamam a atenção da torcida, mas só consigo marcar graças aos meus companheiros?, afirmou Rogério Ceni, que é o capitão são-paulino. ?Sou o único que não dependo apenas de mim para balançar as redes: preciso que eles cavem a falta ou sofram o pênalti.? Rogério Ceni bateu o pênalti que definiu a vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 2, na quarta-feira, e chegou a 51 gols na carreira ? 18 só em 2005. Está 16 atrás do paraguaio José Chilavert, recordista mundial entre os goleiros. ?Não penso em recordes, o importante é que posso ajudar o São Paulo, não só defendendo, mas marcando gols?, avisou Rogério Ceni. O atacante Amoroso será reexaminado nesta sexta-feira pelos médicos do São Paulo para saber se terá condições de disputar o jogo contra o Paysandu, sábado, no Morumbi. Enquanto isso, a diretoria do clube adiou para terça-feira a definição sobre o novo fornecedor de material esportivo ? a disputa está entre Rebook, Puma e Penalty.