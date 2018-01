Ceni e Beletti devem deixar São Paulo A Copa dos Campeões, que está sendo disputada em Maceió e João Pessoa, pode ser a última competição de Rogério Ceni e Belletti no São Paulo. O goleiro quer que os dirigentes cumpram o acordo feito para reajustar seu salário. Caso contrário, Rogério Ceni, poderá deixar o Morumbi mesmo com mais três anos de contrato com o clube, o qual ele defende desde 1990. Já o lateral deverá transferir-se para o Valencia da Espanha por US$ 4 milhões. O acerto está feito embora a diretoria do São Paulo não confirme, mas Belletti, que reforçará a equipe quarta-feira contra o Coritiba, em Maceió, na segunda partida das semifinais da Copa da Copa dos Campeões, admite a negociação. A multa para rescindir o contrato de Rogério Ceni é de US$ 1,4 milhão, incluindo a exploração da imagem do jogador, um valor bem abaixo do que seria pago por qualquer clube para contratar um goleiro do seu nível. "Assim que acabar nossa participação aqui, na Copa dos Campeões, vou ter uma conversa com a diretoria para resolver o que ficou acertado anteriormente. Não se trata de os dirigentes cumprir o que prometeram, mas sim o que ficou mesmo combinado", diz Rogério Ceni, que tem sido um dos destaques da competição e poderá levar o São Paulo novamente a disputar a Taça Libertadores da América, o que não ocorre desde 1994. O impasse entre Rogério Ceni e a diretoria começou no início do ano como uma proposta do Arsenal da Inglaterra para contratar o atleta. O jogador optou em continuar no São Paulo com a promessa de que a diretoria iria reajustar seu salário. Mas até agora o goleiro não foi recompensando. Rogério Ceni evita falar na possibilidade deixar o São Paulo. Muito menos comenta sobre seu acerto de salário. Ele quer se concentrar exclusivamente para ajudar o time a conquistar o título. Mas deixa escapar frases que podem definir seu futuro. "Enquanto eu estiver aqui, terei sempre uma dedicação muito grande para jogar e treinar, não importa o tempo que está fazendo na cidade", ressalta goleiro, após ter treinado debaixo de muita chuva no campo do Corinthians Alagoano, de Maceió. O atleta reafirma que se identifica muito com o clube, mas ele está magoado com os dirigentes. Na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, sábado, em João Pessoa, Rogério Ceni marcou seu 24º gol no São Paulo, dos quais 18 são de falta e 6 de pênaltis. Dos 6 gols marcados em cobranças de pênaltis, três no tempo normal de uma partida e os outros em decisão por pênaltis. Rogério, que já disputou 355 jogos com a camisa do Tricolor, marcou o primeiro gol em 1994, em cobrança de pênalti. Mas foi no dia 15 de fevereiro de 1997, contra o União São João, em Araras, na vitória da equipe da capital por 2 a 0, que ele marcou o primeiro gol de falta. "O jogo estava difícil e aos 45 minutos cobrei uma falta e fiz 1 a 0. A partir daí percebi que levava jeito para as cobranças de falta e comecei a me aprimorar, contando sempre com o apoio do treinador de goleiros do São Paulo, Roberto Rojas", lembra Rogério Ceni, que diz nunca ter sofrido gol de falta de um outro goleiro. "Apenas o Chilavert fez um gol em mim, mas de pênalti." Além de Belletti, que voltou esta segunda-feira ao Brasil com a seleção, e recupera a posição na lateral-direita, ocupada por Reginaldo Araújo, pendurado com dois cartões amarelos e com problema muscular na coxa, o técnico Nelsinho Baptsita terá ainda outros reforços. Kaká e Júlio Baptista, que estavam na seleção Sub-20, desclassificada do Mundial da categoria pela seleção de Gana na morte súbita, deverão se apresentar nesta terça-feira ao treinador, Maldonado, que estava com a seleção chilena para a disputa da Copa América.