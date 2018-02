Ceni é eleito destaque do penta do São Paulo em enquete

O goleiro Rogério Ceni, com 33% dos votos (140), é o grande destaque do São Paulo na conquista do pentacampeonato brasileiro, em enquete realizada pelo estadao.com.br e finalizada nesta sexta-feira. A vantagem do goleiro e capitão do time sobre o segundo colocado, porém, é pequena: apenas 2%, ou 10 votos. Dá para se considerar, portanto, quase um empate técnico com o treinador Muricy Ramalho. Depois deles, os mais votados foram o zagueiro Breno, com 76 votos (18%); Richarlyson, 40 votos (9%); Miranda, 14 votos (3%); e Alex Silva, com 2 votos (menos de 1%). A opção outros teve 20 votos, ou 5%. O total de votos foi 422.